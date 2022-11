Dalla finestra sparava alle auto parcheggiate sotto casa con una pistola ad aria compressa

Alessandria – Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Alessandria hanno denunciato il vandalo che aveva danneggiato auto in sosta all’incrocio tra Spalto e Via Marengo. L’identificazione del balordo è stata possibile grazie alle telecamere di sorveglianza. L’uomo, che abita in un appartamento che si affaccia sullo spalto, sparava da una finestra di casa con una pistola ad aria precompressa pallini di metallo per mandare in frantumi i finestrini delle auto parcheggiate. In seguito alla perquisizione nel suo alloggio, gli agenti che si sono avvalsi del prezioso contributo del cane “Orso” in servizio alla Polizia Locale di Alessandria, hanno trovato la pistola, una Swiss+ Arms cal. 177 (4.5 mm), con cui erano stati commessi gli atti vandalici. La Polizia ha inoltre sequestrato 8 petardi “Raudi”, 46 di altro tipo, 2500 pallini in metallo da 4.5 mm come quelli recuperati sui veicoli danneggiati, un caricatore, 8 bombolette di gas da 12 grammi ancora integre per caricare la pistola.