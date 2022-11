Federico Fornaro presidente della Giunta delle Elezioni alla Camera

Roma – Federico Fornaro (LeU) è stato eletto all’unanimità presidente della Giunta delle elezioni della Camera che valuta la regolarità dell’elezione di ciascun deputato.

60 anni, genovese di nascita ma residente da anni a Castelletto d’Orba di cui è stato anche sindaco, Fornaro ha militato nel Partito Socialista Democratico Italiano, vicino alle posizioni politiche di Pierluigi Romita. È stato consigliere della Provincia di Alessandria dal 2004 al 2014, prima nelle file dei Democratici di Sinistra e poi in quelle del Partito Democratico, quindi nel 2019 è stato eletto consigliere comunale a Ovada. Alle elezioni politiche del 2008 è stato candidato alla Camera nella circoscrizione Piemonte 2, ma non è stato eletto. Eletto invece senatore alle elezioni politiche del 2013 nelle liste del Partito Democratico nella circoscrizione Piemonte. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto alla Camera dei Deputati nelle liste di Liberi e Uguali nel Collegio plurinominale Piemonte 2 – 01. È stato membro delle commissioni Agricoltura e Affari Costituzionali, della Giunta per il regolamento e della Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Alle elezioni politiche del 2022 è stato candidato nella lista Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista alla Camera (in quota Articolo Uno) come capolista nel Collegio plurinominale Piemonte 2 – 01 risultando eletto. Al conterraneo Fornaro auguriamo buon lavoro.