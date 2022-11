Movida violenta: 13 misure del questore di Alessandria

Alessandria (Ansa) – Massima attenzione della polizia contro il fenomeno della violenza giovanile ad Alessandria. Il questore, Sergio Molino, ha emesso infatti 13 misure di prevenzione nei confronti di altrettanti ragazzi, cui è stato interdetto l’accesso a bar e discoteche di Alessandria, Ovada, Novi Ligure e San Salvatore Monferrato per periodi variabili da 6 mesi a 2 anni, come previsto dal Dacur Willy (divieto di accesso alle aree urbane). Provvedimento seguito agli interventi per violente aggressioni o risse. Grave, in particolare, l’episodio di quest’estate a San Salvatore durante l’evento musicale ‘Sansapalooza’ con lo scontro tra due gruppi di italiani e albanesi.