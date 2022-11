Coppa Italia Serie C: l’Alessandria perde col Renate ed esce dalla Coppa

Alessandria (Alessandria 0 – Renate 2) – Si ferma col Renate l’avventura in Coppa Italia di Serie C dell’Alessandria. I nostri hanno fatto vedere qualcosa di buono a tratti ma l’incontro è stato dominato dagli ospiti che sono andati in gol due volte nella ripresa dopo un primo tempo a reti inviolate. Al 15’ Larotonda spedisce la palla contro la traversa. Il primo gol degli ospiti al 38′ con Malotti di testa. Raddoppio al 42’ con Squizzato dopo una triangolazione con Rossetti.

Alessandria: 1 Marietta, 2 Podda, 3 Costanzo, 6 Mionic, 11 Galeandro, 17 Perseu, 18 Pellegrini, 19 Bellucci, 21 Rota (C), 25 Baldi, 27 Ghiozzi. In panchina: 12 Dyzeni, 36 Rossi, 4 Nichetti, 5 Checchi, 7 Rizzo, 10 Martignago, 13 Nunzella, 14 Pellitteri, 23 Sini, 24 Speranza, 29 Ascoli, 34 Gazoul, 35 Ventre, 99 Nepi. All. Fabio Rebuffi.

Renate: 1 Furlanetto, 4 Angeli, 5 Menna, 11 Sgarbi, 16 Ermacora, 20 Squizzato, 21 Malotti, 23 Larotonda, 27 Rossetti, 30 Marano (C), 88 Esposito. In panchina: 12 Drago, 2 D’Amato, 6 Gavazzi, 7 anghileri, 10 Morachioli, 13 Ciarmoli, 14 Baldassin, 17 Bertini, 18 Zalli, 25 De Leo. All. Andrea Dossena.