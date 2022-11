Indagini anche ad Alessandria nell’inchiesta sulla frode dell’Iva per auto in vendita a prezzi stracciati

Alessandria – Si tratta d’una frode dell’Iva per un giro d’affari di 10 milioni. Sequestrati conti e beni per oltre 2 milioni di euro. La società con sede nella Bassa padovana acquistava auto sotto costo per poi rivenderle a prezzi competitivi. In questo traffico sono coinvolti personaggi della nostra provincia come emerge dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza. La tecnica era tale per cui il venditore acquistava sotto costo auto per poi rivenderle a prezzi competitivi. Il tutto frodando l’Iva. Questa l’accusa nei confronti di una società della Bassa padovana e del suo amministratore. Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno dato esecuzione a un decreto, emesso dal Gip del Tribunale di Rovigo, che dispone il sequestro preventivo di beni e conti pari a oltre 2 milioni di euro. Le indagini hanno preso il via da un controllo fiscale svolto dall’Agenzia delle Entrate. La società avrebbe utilizzato fatture inesistenti, per un volume d’affari di oltre 10 milioni di euro, emesse da società locate nelle province di Alessandria, Brescia, Ferrara, Messina, Milano, Ravenna, Roma, Savona, Treviso e Vicenza. Lo schema prevedeva l’interposizione di società “cartiere” nella fase di acquisto che risultavano approvigionarsi di beni provenienti dall’Europa. Queste ultime poi effettuavano cessioni nazionali della merce a un valore sotto costo comprensivo di Iva mai dichiarata o versata e la società beneficiaria detraeva il relativo tributo indiretto o lo facevano altre società “filtro” (la loro funzione è di allungare la catena di fatturazione rendendo più difficile la ricostruzione della filiera commerciale). Non solo, venivano interposti privati nell’acquisto di veicoli di origine europea o della Repubblica di San Marino senza assolvimento degli obbligi Iva, sempre grazie a false attestazioni. Quindici i conti correnti sequestrati oltre a tre immobili commerciali e due residenziali e 11 auto di pregio.