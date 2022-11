L’uomo abiterà sulla Luna grazie anche ad aziende spaziali torinesi

Torino (Giulia Giraudo) – Ieri mattina è decollata da Cape Canaveral la capsula spaziale del progetto Artemis 1 della Nasa reso possibile anche grazie a Thales Alenia Space, la cui filiale torinese ha dato il proprio contributo per quella che è considerata la “spina dorsale” della capsula che consentirà la vita umana al suo interno. Le strumentazioni torinesi riguardano i sottosistemi che garantiranno le condizioni vitali e la sicurezza dell’equipaggio durante la missione. Si tratta di sottosistemi per i sei moduli previsti nel suo insieme dal progetto per riportare l’essere umano sulla Luna e di recente il modulo numero 4 di Orion è stato portato a Brema per gli ultimi test. Attualmente negli stabilimenti torinesi è in lavorazione il prossimo ESM5. Leonardo è invece partner del programma fornendo i pannelli fotovoltaici e le unità di controllo e distribuzione dell’alimentazione per i moduli ESM da 1 a 6. Inoltre la squadra torinese di Thales Alenia Space firmerà alcuni elementi essenziali della futura stazione lunare: da parti del modulo abitativo “Halo” fino al cosiddetto “I- Hab” (International habitat), che ospiterà gli astronauti europei nell’orbita lunare, fino a “Esprit”, il modulo logistico con finestre che permetteranno una “vista” sullo Spazio davvero unica. Da par suo l’altra azienda torinese Argotec ha mandato in orbita Argomoon, un satellite ideato, progettato, creato e realizzato al 100% a Torino. È stato rilasciato circa 3 ore e mezza dopo il decollo e sarà chiamato a compiere il ruolo di reporter spaziale.