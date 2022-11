Finalmente in Italia si commemorano gli IMI, silenziosi eroi supra partes della seconda guerra mondiale

Casale Monferrato – Finalmente qualcuno si ricorda degli Internati Militari Italiani (IMI) che non hanno voluto imbracciare le armi contro i fratelli italiani che potevano essere i Ragazzi di Salò come i Partigiani e hanno preferito essere deportati e rinchiusi nei lager tedeschi. Là ne sono morti 50.000, più di tutti i Partigiani e i Ragazzi Salò messi insieme, ma la politica li aveva dimenticati perché non facevano comodo a nessuno. Finalmente il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi (nella foto a lato) ha promosso la manifestazione che si terrà domani, sabato 19 novembre alle 10 al Cimitero di via Negri, dove sarà inaugurato il Famedio, tempio funerario dedicato alla memoria degli Imi di origine monferrina deceduti durante la prigionia. Nel corso della cerimonia all’interno del Famedio saranno tumulate le cassette-ossario di 6 dei 7 Imi rimpatriati dai cimiteri militari di Francoforte sul Meno e di Amburgo, con la collaborazione dell’associazione “Li riporteremo a casa in Monferrato”, che ha anche promosso la realizzazione del tempio, primo in Italia nel suo genere. I sei militari che torneranno finalmente a casa sono Francesco Chialone di Odalengo Grande, Flavio De Vecchi di Ticineto, Mario Ferrando di Rosignano, Giuseppe Patrucco di Occimiano, Giuseppe Peretti e Placido Zanasso di Mombello.