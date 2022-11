Torino (da Cronaca qui) – Manifestazione degli studenti nella mattinata di oggi a Torino e in tante altre piazze d’Italia in quello che è stato denominato il “No Meloni Day”, una protesta contro le politiche del nuovo governo. Lo striscione posizionato alla testa del corteo di piazza XVIII Dicembre recita “No governo Meloni, no scuola azienda” e fa riferimento alla cosiddetta “scuola del merito”, tema promosso dal nuovo esecutivo.