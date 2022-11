Ancora un incidente sul lavoro: operaio addetto alla manutenzione lascia le gambe sotto una pedana di ferro

Villalvernia – Si allunga la serie degli incidenti sul lavoro con l’infortunio di ieri sera che ha visto un operaio di 43 anni dipendente dell’azienda Albasider rimasto incastrato con le gambe sotto una pedana di ferro. Erano circa le 6 e mezza del pomeriggio quando, per cause in corso di accertamento, mentre la vittima stava effettuando interventi di manutenzione a un macchinario che taglia le bobine in acciaio è rimasto incastrato con le gambe sotto una pedana di ferro. I colleghi hanno dato l’allarme e sul posto si sono portati i carabinieri, una squadra del 118 e i tecnici di Spresal. L’operaio non sarebbe in pericolo di vita anche se è ricoverato in codice rosso al San Giacomo di Novi. Il macchinario è stato sequestrato per consentire le indagini sull’accaduto.