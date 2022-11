Bergoglio ad Asti dai parenti

Asti – Jorge Mario Bergoglio sarà ad Asti stamane e poi a Portacomaro in visita ai suoi parenti. Arriverà in elicottero direttamente dal Vaticano se le condizioni meteo lo permetteranno, altrimenti con un volo fino a Torino e poi in elicottero. Oggi sarà una giornata dedicata alla sua famiglia: a Portacomaro, paesino di duemila abitanti tra le colline del Monferrato, incontrerà sua cugina. Poi visita a una Rsa. In dono la comunità di Portacomaro ha preparato un cestino realizzato dagli studenti con il dolce della Carità, tipico del Monferrato, un salame e una bottiglia di vino Laudato, prodotto dai volontari nella vigna comunale dedicata al Laudato Si. In Cattedrale ad Asti alle 12 celebrerà la Messa in mondovisione. Oltre 50 i preti attesi dalle 126 parrocchie della diocesi.