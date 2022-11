Inutile incontro in Prefettura tra i dipendenti del Soggiorno Borsalino e i legali dell’Ipab per un nulla di fatto

Alessandria – Ieri in Prefettura si è svolto l’ennesimo tentativo di conciliazione fra i sindacati dei lavoratori del Soggiorno Borsalino (Sindacato Cse) e i legali dell’Ipab in rappresentanza del Presidente, assente. Molto delusi i sindacati che chiedevano garanzie di lavoro e stipendio per gli oltre 50 lavoratori (i gran parte donne e madri di famiglia) in rapporto alla gravissima crisi economico finanziaria dell’Ipab, travolta dai debiti: nessuna risposta da parte della Rsa e tanto meno della Prefettura. Tutto ciò mentre si preannuncia un triste Natale per molte famiglie, quelle dei dipendenti dell’Ipab Borsalino di Alessandria. Se la casa di riposo del Comune dovesse chiudere poi, anche per i rimanenti 120 ospiti ancora presenti nel Presidio finirebbero in mezzo a una strada.