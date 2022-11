Una donna deve partorire ed essere ricoverata all’ospedale, ma la A26 è intasata dalle code a causa dei cantieri e la portano in elicottero

Masone – Una mamma sta per partorire ma l’autostrada A26 è intasata con code chilometriche a causa degli eterni cantieri e, per farsi trasportare all’ospedale, deve prendere l’elicottero dei Vigili del Fuoco. Sembra una barzelletta ma è la triste realtà di una giovane donna cui si sono rotte le acque e doveva recarsi urgentemente all’ospedale. È successo mercoledì scorso: dopo aver chiamato il 118 per un trasporto d’urgenza in ambulanza al San Martino di Genova, dove il parto seguirà pochi minuti dopo lo sbarco senza complicazioni.