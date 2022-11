Alessandria – Per fortuna è di un solo ferito il bilancio d’uno spettacolare incidente stradale che si è verificato per cause in corso di accertamento ieri sera in Via Pavia. Un’auto con a bordo tre ragazze è uscita di strada e subito dopo ha preso fuoco. Solo una delle giovani ha riportato qualche ferita ed è stata portata al Pronto Soccorso in codice verde dal personale del 118. Sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i Vigili del fuoco per avere ragione delle fiamme.