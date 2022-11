Condannato in primo e secondo grado (appello) ma assolto in Cassazione l’uomo accusato di aver appiccato 23 incendi

Grondona – Dopo cinque anni di calvario giudiziario è stato assolto in Cassazione l’uomo che era stato condannato in primo (tribunale di Alessandria) e secondo grado (Corte d’appello di Torino) accusato di aver appiccato 23 incendi. Si tratta di Mario Fancello, pastore sardo di 72 anni, da tempo abitante a Grondona nella frazione di Variana, che è stato prosciolto dall’accusa di essere l’autore dei numerosi incendi scoppiati, nel Novese e non solo, nell’estate del 2017. In primo grado era stato condannato a 7 anni anni e 6 mesi per gli incendi. Pena confermata in Appello ma la Cassazione l’ha assolto per non aver commesso il fatto.

Nella foto la conferenza stampa dei Carabinieri il giorno dell’arresto di Fancello (ai lati del tavolo ci sono due donne in divisa).