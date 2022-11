Martedì Tortona al buio

Tortona – Martedì, dalle 9 alle 16 è prevista l’interruzione di energia elettrica per lavori sugli impianti in alcune vie di Tortona: Via Emilia, Via Bandello, Via Passalacqua, Via Perosi, Via Calvino, Via Isidoro da Tortona, Piazza Marconi, Via Guidobono, Piazza delle Erbe, Vicolo Paramuro, Corso Romita, Piazza Gambara. Intanto si temono le annunciate misure di austerità per il prossimo Natale per cui da Tortona a Stradella – passando per Voghera, Godiasco, Salice Terme a Varzi – per cui il Natale targato 2022 rischia di essere il più austero possibile. I costi sono troppo alti anche per le amministrazioni, e i sindaci, per fare quadrare i conti, saranno costretti a tagliare le spese per la festa più amata da tutti. “Quest’anno il progetto luminarie – afferma l’assessore al Commercio e al turismo del comune di Voghera Maria Cristina Malvicini – è in partecipazione con l’associazione commercianti Valorizziamo Voghera che, in accordo con Ascom e Cogesa, ha presentato un progetto che prevede luci a led a basso consumo e l’installazione di timer per poter rispondere tempestivamente a ogni indicazione governativa. Siamo in attesa degli sviluppi che avrà questa crisi energetica, nella speranza che si possa comunque vestire a festa la città”.

Da Tortona tutto tace: loro si esprimo solo con le querele in Procura della Repubblica. Ormai li conosciamo bene.

Intanto a Godiasco Salice Terme il sindaco Fabio Riva ha deciso di non fare installare le luminarie natalizie dando un concreto segnale di vicinanza ai cittadini che si trovano in difficoltà nell’affrontare il caro bollette.