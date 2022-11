Calcio Serie D: Un Casale concreto prevale sul Bra

Casale Monferrato – Decide il match un gol di Rossi al 23′ del primo tempo che sblocca un match brutto e noioso. Il gol è scaturito da un batti e ribatti in area. Già al 20′ i monferrini si fanno pericolosi con Cangemi che crossa per Mesina in ritardo sulla sfera. Tre minuti dopo arriva il gol con Perez che crossa al centro ma la palla è respinta dalla difesa avversaria. Arriva D’Ancora che tira in porta e mette in difficolta l’estremo difensore ospite Lukaj che perde palla pasticcia, Rossini raccoglie la sfera e scaraventa sul palo, poi arriva Rossi sulla sfera che non perdona e segna il gol della vittoria. Nella ripresa è sempre il Casale a spingere e dopo vari tentativi Rossini subisce un fallo in area ma l’arbitro nega il rigore. Protesta mister Sangregorio che viene espulso. In pieno recupero gli ospiti hanno la ghiotta occasione del pareggio con Gymah che tira in porta ma la sfera sbuccia il palo e finisce fuori. Finisce 1-0.

Casale 1 – Bra 0

Casale Fbc (4-3-3): Guerci; Cangemi (25′ st Simonetta), Gianola, Rossi, Nouri; D’Ancora (26’pt Sparacello), Perez (37′ st Marchetti), Baldé (22′ st Vicini); Diagne (16′ st Lacava), Mesina, Rossini. In panchina: Calzetta, Vicini, Intinacelli, Giacchino, Kemayou. All.: Sesia.

Bra (4-3-3): Lukaj; Bongiovanni (33’st Cassata), Marchetti, Tos, Pautassi; Tuzza, Gerbino, Daqqoune (45′ st Capellupo); Pavesi, Menabò, Gyimah. In panchina: Favaro, Mirisola, Quitadamo, Colantuono, Odasso, Luwana, Mawete. All.: Floris.

Arbitro: Mancini di Pistoia.

Guardalinee: Nesi di Firenze e Cardini di Firenze.

Gol: 23′ pt Rossi (C).

Ammoniti: Rossini, Baldè, Perez (C); Bongiovanni (B).

Espulsi: 41′ st il viceallenatore Sangregorio (C) per proteste.

Corner: 5-1.

Recuperi: 2+4.