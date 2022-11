Pallacanestro A1: Germani Brescia batte Bertram Derthona e torna al successo

Brescia – Germani ha prevalso meritatamente in un incontro dove la Bertram ha sbagliato troppo, uscendo sconfitta al PalaLeonessa col punteggio di 83-68. Sin dalle prime battute la Germani dimostra di voler fare le cose per bene nonostante le assenze di Caupain e Moss, tenuto a riposo precauzionalmente per un affaticamento muscolare. A metà del terzo quarto la Germani prende il ritmo giusto e mette nel carniere due preziosissimi punti in classifica e la giusta fiducia per affrontare la trasferta di Cluj, in Romania.

Germani Brescia-Bertram Tortona 83-68 (22-16, 43-32, 61-51)

Germani Brescia: Gabriel 9 (1/4, 1/3), Tanfoglio ne, Massinburg 4 (1/5, 0/1), Della Valle 24 (2/7, 4/11), Petrucelli 12 (2/3, 2/8), Cobbins 4 (2/4), Odiase 6 (3/4), Burns 2 (0/1, 0/1), Laquintana 2 (1/4, 0/3), Cournooh 14 (3/3, 2/3), Moss ne, Akele 6 (3/3). All: Magro

Bertram Tortona: Christon 10 (3/9, 0/3), Mortellaro, Errica ne, Candi, Tavernelli, Filloy 9 (1/3, 1/2), Severini 11 (2/4, 2/3), Harper 5 (1/4, 1/3), Daum 6 (2/4, 0/1), Radosevic 6 (2/4, 0/1), Macura 14 (4/9, 1/7), Filoni ne. All: Ramondino

Arbitri: Mazzoni, Bartoli e Galasso

Note: Brescia 18/38 (47%), Tortona 16/38 (42%).

Tiri da tre: Brescia 9/29 (35%), Tortona 7/26 (27%).

Tiri liberi: Brescia 20/26 (77%), Tortona 15/19 (79%).

Rimbalzi: Brescia 48 (RD 33, RO 15), Tortona 37 (RD 26, RO 10)