Serie D: Derthona e Asti sbagliano quasi tutto e finisce pari

Tortona (Derthona 1 – Asti 1) – Due calci di rigore parati e tanta confusione: questa in estrema sintesi la cronaca di una partita strana che ha visto in sostanziale equilibrio il Derthona e l’Asti. In vantaggio i padroni di casa al 13′ con Romairone che in contropiede. Pareggiano gli ospiti al 12′ della ripresa con Azizi che segna per la prima volta con la maglia biancorossa. Il cinema della partita si è svolto tra il 18′ e il 28′ della ripresa: prima rigore per l’Asti concesso per fallo su La Marca, tirato dal medesimo e parato dal portiere; dieci minuti dopo rigore concesso al Derthona per fallo di Legal, tirato da Manasiev e parato da Brustolin.

Asti: Brustolin, Legal, Soumahoro, Picone, Toma (46’ Scala), Kerroumi, Venneri, Vergnano (46’ Cannas e 85’ Plado), Tomella, La Marca (77’ Insolito), Azizi. In panchina: Bustone, Ottone, Sow, Cannas, Scala, Insolito, Fioccardi, Pinto, Plado. Mister: Riccardo Boschetto

Derthona: Fiory, Zucchini, Ciko (69’ Saccà), Manasiev (87’ D’Orazio), Trevisiol, Tambussi, Procopio, D’Arrigo (61’ Giannone), Romairone, Fomov, Turchet. In panchina: Bertozzi, Saccà, Gomez, Giannone, Soplantai, D’Arcangelo, Matera, Linussi, D’Orazio. Mister: Marcello Chezzi.

Gol: 12’ Romairone, 59’ Azizi. Ammoniti: 21’ Ciko, 25’ Picone, 36’ Romairone, 64’ Fomov, 67’ Zucchini, 72’ Tomella, 92’ D’Orazio.

Recuperi: 2+4