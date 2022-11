Treni: cantieri sulla Torino-Genova, pendolari in autobus

Alessandria – Non finisce il calvario dei pendolari che si servono del treno per recarsi sul posto di lavoro o a squola. Da domani, martedì 22 novembre, fino a mercoledì 1° dicembre, infatti, la tratta ferroviaria Villafranca-Asti-Alessandria (linea Torino-Genova) sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria da Rfi, per l’attivazione dell’Apparato centrale computerizzato (Acc) nella stazione di Asti. Contemporaneamente saranno effettuati lavori di ripristino strutturale e di consolidamento del cavalcavia ferroviario di Solero. La circolazione ferroviaria sarà sostituita dagli autobus, mentre i treni a lunga percorrenza saranno deviati via Novara o limitati ad Alessandria; i Regionali veloci Torino-Genova e Asti-Milano sostituiti con bus rispettivamente nelle tratte tra Torino e Alessandria e tra Asti e Alessandria; i Regionali Asti-Acqui Terme sostituiti con bus da Nizza ad Asti e viceversa; i Regionali Asti-Voghera sostituiti con bus tra Asti e Alessandria.