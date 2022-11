Aumenta la violenza contro le donne in Piemonte: cinque casi al giorno

Torino (Giulia Giraudo) – Ogni giorno sono almeno cinque in provincia di Torino le notizie di reati cosiddetti di violenza di genere, sia fisica che psicologica. Sono questi i dati presentati dalla Questura. In tutto sono ben 1.550 i reati di violenza avvenuti nei primi 10 mesi del 2022 nel torinese, sommando i dati tra le forze dell’ordine. Solo negli uffici della polizia – senza contare i Carabinieri – da inizio anno sono state raccolte 484 denunce di violenza subita da donne per lo più italiane (una su tre è straniera), e hanno tra i 28 e i 47 anni. Circa 150 hanno meno di 28 anni. Il profilo tipo dell’autore di violenza è un maschio (93%), tra i 28 e i 37 anni per il 58% di nazionalità italiana, spesso legato alla vittima in relazione di coniuge o convivente. La violenza non risparmia i minori: dei 74 coinvolti nel 2022, 28 sono stati vittime, altri testimoni. Dal 2019 sono 405 i bambini coinvolti, uno su quattro ne è stato vittima. Aumentano gli arresti, da gennaio a ottobre la Polizia ha arrestato 157 persone per violenza di genere, tra cui 72 stranieri, nel 2019 nei primi dieci mesi furono 112.