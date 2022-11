Con la logistica alessandrina si realizzerà il decollo di Genova e del suo grande porto

Genova (Giovanni Bruzzone) – Il Nord Ovest si desta all’assemblea pubblica di Confindustria Genova con una nuova chiave di lettura di un’alleanza storica tra Genova, Milano e Torino, che oggi torna d’attualità per affrontare le sfide del Paese. A Palazzo Ducale erano presenti il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e i presidenti di Assolombarda Alessandro Spada e dell’Unione Industriali di Torino Giorgio Marsiaj. S’è parlato di logistica per cui Alessandria in questo senso riveste un ruolo cruciale del progetto. “Genova ha una grande occasione da cogliere – ci ha detto l’avvocato alessandrino Cesare Rossini (nella foto) presidente di Slala la fondazione creata per favorire la logistica del Basso Piemonte – per cui siamo a disposizione onde contribuire alla realizzazione del magnifico progetto discusso a Genova, una città chiusa dalle montagne che, senza una logistica piemontese efficiente non trova sbocchi efficaci”. Il confronto di Genova con Milano e Torino, senza logistica non è possibile perché la città è strangolata dalla geografia mentre le altre due sono aperte all’Europa. Per rilanciare Genova c’è bisogno proprio degli sbocchi che la logistica piemontese può offrire.