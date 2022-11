Energumeno alla stazione ferisce due agenti Polfer con un coccio di bottiglia

Alessandria – Momenti di tensione alla stazione ferroviaria a causa di un uomo che, nel corso dei controlli di routine degli agenti di Polizia, ha reagito brutalmente impugnando un coccio di bottiglia col quale ha ferito due agenti della Polizia Ferroviaria intervenuti per fermarlo per un’aggressione a un giovane cui aveva già inferto varie lesioni provocandogli anche una ferita da taglio all’orecchio sinistro. Nonostante la veemenza dell’energumeno i due agenti di Polizia riuscivano a bloccarlo ma sono stati feriti a loro volta. Dopo essere stati medicati sono risultati guaribili in 10 giorni mentre l’aggressore è stato arrestato.