La flemma del Pronto Soccorso innervosisce un uomo che dopo un’ora d’attesa dà in escandescenze

Alessandria – Dopo un’ora d’attesa un uomo di 37 anni che si era recato al Pronto Soccorso di Alessandria perchè stava male ha perso la pazienza e ha dato in comprensibili escandescenze. Rivendicando il fatto che era arrivato non perché voleva andare in ferie ma perché stava male, non essendo ascoltato, ha iniziato a prendere a calci il distributore automatico di bevande e a scaricare un estintore cospargendo l’ambiente di polvere ignifuga bianca, determinando un fuggi fuggi generale. Solo l’intervento dei Carabinieri della sezione radiomobile ha riportato la calma. Alla fine, invece di essere curato, l’extracomunitario è finito in cella.