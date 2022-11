Anziano tampona col Suv una Panda e poi scappa: fermato

Alessandria – Ha 84 anni il vecchietto sprint che lunedì in Via Milite Ignoto ha tamponato una Fiat Panda con a bordo una giovane donna di 20 anni e poi s’è dato alla fuga. Ma è stato rintracciato ieri dai Carabinieri della Radiomobile e denunciato per “fuga a seguito di incidente stradale con lesioni personali”. L’aggravante è che l’anziano non si è accertato delle condizioni della ragazza al volante dell’utilitaria che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. La prognosi è di una settimana. Sul posto l’ambulanza del 118 e una pattuglia dei Carabinieri.