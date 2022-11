Senza patente forza un posto di blocco dei Carabinieri ma dopo un inseguimento di 12 chilometri è fermato e arrestato

Bosco Marengo – I fatti sono accaduti lunedì scorso. Guidava un pick up senza la patente che gli è stata ritirata all’inizio del mese. Ha ignorato l’alt dei Carabinieri di pattuglia a Fresonara che l’hanno riconosciuto imponendogli l’alt. Lui ha accelerato e l’hanno inseguito lungo la provinciale per Bosco Marengo per 12 chilometri e alla fine un’altra pattuglia allertata dalla prima lo ha fermato. Il protagonista di questo cinema alla “Starsky e Hutch” è un giovane di 23 anni, tale Luigi Montesoro residente in paese, per il quale stavolta sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale e infrazioni varie al Codice della Strada. L’udienza di convalida del provvedimento s’è tenuta stamane in Tribunale ad Alessandria, per cui la giudice Giulia Nicolai ha convalidato l’arresto (Pm Luca Ragalzi), e il 23enne (difeso dall’avvocata Silvia Brignano) ha patteggiato 4 mesi, pena sospesa.