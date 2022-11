Verifica del profilo in un casinò online: pro e contro, ragioni e peculiarità

Milano – Le amministrazioni dei siti di gioco d’azzardo obbligano i clienti a verificare i loro account per rispettare la politica del gioco responsabile e per proteggersi dai cacciatori di bonus, dagli utenti minori e dai falsi. Pertanto, la verifica del profilo è una procedura obbligatoria in ogni casinò online.

Che cos’è la verifica del profilo? La procedura implica la necessità di fornire prove legali (scansioni di documenti) per verificare la propria identità e il luogo di residenza. Questo è un passaggio obbligatorio per tutti i giocatori appena registrati. Per superare la verifica, i giocatori devono fornire i seguenti documenti:

passaporto/ permesso di soggiorno/ patente di guida. Questi documenti verificano la vostra identità, provando che il nome, il cognome e altre informazioni specificate sono reali; una bolletta di utenza non più vecchia di 3 mesi. Essa attesta l’attuale luogo di residenza; una carta bancaria con cifre parzialmente chiuse. Questo dimostra la vostra solvibilità.

I giocatori devono caricare tre documenti per verificare i loro profili. I casinò garantiscono la privacy dei dati personali e proteggono le informazioni dalla fuga di notizie.

Motivi per verificare i conti dei casinò

L’autenticazione dell’account è vantaggiosa per i seguenti motivi:

il casinò filtra gli utenti e vieta gli account falsi, i bot e i truffatori. In questo modo, solo i veri giocatori d’azzardo si registrano sui siti web e il processo di gioco è più piacevole ed equo; i giocatori si sentono sicuri e protetti, poiché i casinò dispongono di forti algoritmi di protezione contro gli attacchi degli hacker; sia i casinò che i giocatori rispettano gli standard del Gioco d’Azzardo Responsabile e sono sicuri della reciproca affidabilità; i giocatori hanno accesso a tutta una serie di funzionalità, poiché alcune funzioni sono bloccate per gli utenti non verificati. Ad esempio, i giocatori d’azzardo non potranno ritirare le vincite finché non avranno verificato il loro profilo.

Tuttavia, molti giocatori credono che questo sia insicuro, poiché i dati personali possono diventare oggetto di fuga di dati e di violazione dei diritti. Ma questo non è vero. I casinò online offrono una protezione affidabile e utilizzano mezzi di sicurezza avanzati per garantire il 100% di riservatezza delle informazioni.

La verifica del profilo è obbligatoria al casinò online?

Sì, come già detto, i giocatori non possono incassare denaro dai loro conti di gioco finché non verificano i loro profili. Pertanto, se si vuole semplicemente giocare ai giochi di casinò, si può rimanere non verificati. Tuttavia, se si desidera versare fondi, la verifica è una procedura obbligatoria. Tutte le richieste di incasso emesse da conti non verificati vengono automaticamente respinte.

La verifica via SMS non è sufficiente per la verifica del profilo?

No, la verifica via SMS è solo un’approvazione del vostro numero di telefono. Tuttavia, non ha molto in comune con l’autenticazione del conto. La verifica del numero di telefono via SMS viene effettuata come ultima fase della registrazione, mentre i giocatori decidono quando passare all’autenticazione del profilo.

Come superare l’autenticazione del conto al casinò online?

Per superare la verifica, i giocatori d’azzardo devono fare quanto segue:

accedere all’account; contattare un responsabile dell’assistenza clienti e informarlo dell’intenzione di verificare il conto; caricare le scansioni dei documenti di cui sopra; ottenere la conferma dell’accettazione del documento, attendete che i documenti vengano elaborati e che il conto venga verificato.

Alla fine riceverete una lettera di conferma sul vostro conto al momento dell’elaborazione del documento. Di solito la procedura richiede fino a un giorno lavorativo.

La verifica del conto permette di rendere il processo di gioco sicuro e affidabile sia per i giocatori che per i casinò. Sebbene la procedura implichi l’indicazione di dati personali, questi vengono mantenuti riservati. Il casinò online sbloccherà tutte le funzionalità previste dopo l’autenticazione del profilo.