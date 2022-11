La Polizia di Stato denuncia due persone per furti compiuti in due esercizi commerciali ad Alessandria

Alessandria – Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Alessandria, su segnalazione al 112, sono subito intervenuti in un negozio dove poco prima una donna era uscita velocemente facendo attivare le barriere antitaccheggio dileguandosi a bordo di un’auto al cui interno c’era un uomo al volante pronto a partire. Il personale del negozio riuscivano a prendere la targa per cui i poliziotti, acquisite le prime necessarie informazioni, si mettevano alla ricerca del veicolo che era poco dopo rintracciato con a bordo un uomo e una donna che corrispondeva alla descrizione fornita dai dipendenti del negozio e, per le circostanze del controllo e di quanto premesso, i due erano sottoposti a perquisizione estesa anche al veicolo che permetteva di rinvenire sotto il sedile della donna, una borsa contenente numerosi oggetti per l’igiene personale e per la persona per un valore complessivo di 260 euro, mentre nel bagagliaio veniva trovata una seconda borsa con all’interno generi alimentari riferibili ad un altro esercizio commerciale per un valore di 60 euro. Ulteriori accertamenti consentivano di ricostruire l’accaduto accertando che la donna aveva compiuto i furti all’interno di due negozi, mentre l’uomo attendeva in auto pronto a ripartire velocemente. La merce è stata riconsegnata e i due sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso.