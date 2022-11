Per l’ennesimo cantiere incustodito in autostrada un Tir finisce fuori strada e si ribalta

Felizzano – Ieri poco prima di mezzanotte un Tir che viaggiava sull’autostrada A21 diretto a Torino è uscito di strada a Felizzano probabilmente perché il camionista non s’è accorto in tempo di uno dei tanti cantieri lungo le nostre sgangherate autostrade e ha sterzato di colpo perdendo il controllo del pesante mezzo finendo fuori strada. L’incidente si è verificato al km 41 e i mezzi di soccorso hanno lavorato a lungo per rimuovere il camion dalla sede stradale. L’autostrada è rimasta chiusa fino alle sette di stamane tra i caselli di Asti Est e Felizzano per consentire il recupero del pesante veicolo incidentato. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia Stradale di Alessandria, i Vigili del Fuoco e un’autoambulanza del 118. Per fortuna non si registrano feriti.