Uccide la madre a coltellate e mette il cadavere in un sacco della spazzatura, poi va dai Carabinieri a costituirsi

Gabiano Monferrato – “Ho ucciso mia madre”, avrebbe detto Antonio Cometti di 25 anni, il figlio assassino reo confesso della madre, ai Carabinieri quando si è costituito. La tragedia si è compiuta ieri pomeriggio nella casa in cui vivevano madre e figlio, in Viale Roma 7 (nella foto a lato), quando lui e la madre, la lituana Marina Mouritch di 53 anni, moglie di Pasquale Cometti e madre di due figli, è stata uccisa dal figlio minore Antonio

al culmine di una veemente lite. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, a un certo punto il giovane, che in passato aveva preso parte a diverse attività di volontariato per l’Anffas, oggi affetto da una grave crisi depressiva, avrebbe impugnato un grosso coltello colpendo con un fendente alla gola la madre che è stramazzata a terra senza vita. Tutto è accaduto in rapida successione. Quando il giovane si è reso conto di ciò che aveva fatto ha nascosto il cadavere della madre in un grosso sacco nero della spazzatura, lo ha lasciato per terra in cucina ed è poi andato in caserma per costituirsi. Erano le tre e mezza del pomeriggio e il delitto si era consumato circa mezz’ora prima. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Casale e il Nucleo investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Alessandria. Il giovane era incensurato e a suo carico non figuravano precedenti denunce per maltrattamenti, né sono mai risultati interventi per liti. L’omicida è stato portato in carcere a Vercelli in attesa dell’udienza di convalida del Gip, mentre l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia. Sul posto anche il sostituto procuratore della Procura di Vercelli. L’appartamento è stato posto sotto sequestro.

(Il montaggio fotografico dell’assassino a fianco della madre vittima è stato tratto dal sito https://torino.corriere.it/).