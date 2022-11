Bechis smaschera Aboubakar Soumahoro (video)

Chi è Aboubakar Soumahoro? Finito al centro di uno scandalo legato alle sue cooperative, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, s’è distinto, nel corso degli anni, per le sue battaglie in favore dei migranti che arrivano in Italia. Aboubakar ha inoltre all’attivo la pubblicazione di un libro, intitolato Umanità in rivolta: La nostra lotta per il lavoro e il diritto alla felicità, pubblicato nel 2019. Nato a Bétroulilié, in Costa d’Avorio, nel 1980, arriva in Italia ad appena 19 anni nel 1999. Nel nostro Paese si è laureato nel 2010 in Sociologia all’Università “Federico II” di Napoli con voto 110/110. La sua tesi era sull'”Analisi sociale del mercato del lavoro. La condizione dei lavoratori migranti nel mercato del lavoro italiano: persistenze e cambiamenti“, mettendo subito a nudo quella che era la situazione dei braccianti nei campi. Successivamente è stato tra i fondatori della “Coalizione Internazionale Sans-Papiers, Migranti e Rifugiati” (CISPM) e tra le sue prime attività ci fu quella di chiedere la libertà di circolazione delle persone come già accade per le merci (nel fotomontaggio Aboubakar Soumahoro insieme a Ilaria Cucchi candidati alla Camera con Bonelli e Fratoianni).

Subito dopo gli studi Aboubakar Soumahoro è diventato sindacalista del Coordinamento Agricolo dell’Unione Sindacale di Base (USB). Il suo lavoro è stato soprattutto a difesa dei diritti dei braccianti, della lotta al caporalato e dello sfruttamento lungo la filiera agricola. Dopo l’uccisione di Soumaila Sackoha ha chiesto ed ottenuto dal Governo Conte I la creazione del Tavolo operativo di contrasto al caporalato. Il 27 luglio 2020, Soumahoro ha lasciato l’USB dopo 20 anni di militanza, per lanciare, il 12 agosto, l’APS Lega Braccianti. Soumahoro è inoltre opinionista con la rubrica “Prima gli esseri umani” su L’Espresso e ha un blog personale su HuffPost.

La carriera politica di Aboubakar Soumahoro è piuttosto recente. Inizia, infatti, alle elezioni politiche del 2022 grazie ad Europa Verde, partito che gli offre la candidatura da indipendente alla Camera dei deputati nell’ambito della lista Alleanza Verdi e Sinistra.

“Io al servizio del noi: sarà questa la politica che farò – ha detto l’11 ottobre 2022, giorno del suo ingresso alla Camera dei deputati -. Sono molto emozionato oggi, qui ci siamo incatenati, qui abbiamo portato le sofferenze di questo Paese e ho la massima consapevolezza di fare un lavoro con umiltà e abnegazione, ma soprattutto cercando di stare con i piedi nel fango e provare a toccare le stelle della dignità e della felicità. Privare il nostro Paese del contributo sull’immigrazione ha della decadenza politica, bisogna dare una prospettiva dignitosa alle bambine e bambini che nascono qui. Chi nega questo diritto ha decadenza politica e culturale”.