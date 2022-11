Ha parzialmente ceduto il soffitto di Santa Maria di Castello

Alessandria – La chiesa di Santa Maria di Castello sulla Via omonima, tra Via Verona e Via Milazzo, nel centro storico cittadino, perde i peszzi. Stamane poco prima delle nove sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area in quanto cadono calcinacci dal soffitto a causa di un distacco di tegole e intonaco, per cui l’area adiacente è stata transennata. La chiesa di Santa Maria di Castello nasce in epoca medievale come chiesa “infra castrum”, in posizione centrale nella città precomunale e comunale. Il cantiere fu aperto dal 1486 al 1545, anno della consacrazione della chiesa in una forma vicina a quella che oggi conosciamo, momento del passaggio del convento dalla tutela dei Mortariensi a quella dei Lateranensi. La separazione del monastero dalla chiesa, conseguente alla soppressione del 1798, è la causa risaputa della grave decadenza del complesso ex-lateranense, per cui il monumento subì rilevanti lavori negli anni 1842-43, a seguito di una scossa di terremoto avvenuta nel 1820. Restaurata tra il 1886 e il 1932, mentre negli anni 1970-1973 furono effettuati scavi che portarono alla luce la zona archeologica coi resti d’una chiesa preromanica ad aula con una grande abside risalente al secolo VIII, e una seconda con impianto romanico a tre absidi del X-XI secolo.