Denuncia del Sindaco di Alessandria contro anonimi autori d’una lettera falsa che chiede soldi per un progetto di pubblica utilità

Alessandria – Il Sindaco Giorgio Abonante non ha esitato a deporre in Procura una denuncia contro ignoti autori di una lettera-truffa con firma falsa del sindaco e dell’assessore alle Politiche Sociali Laguzzi che chiede sovvenzioni per un progetto di pubblica utilità. Tutto falso, ma la lettera è identica alle lettere dell’amministrazione comunale con tanto di gonfalone e numero di repertorio. La falsa comunicazione è arrivata nei giorni scorsi ad alcune realtà del territorio con la quale si chiede di accogliere tale Renato Cerutti di cui è ben evidenziato anche un cellulare – per discutere del progetto. Tutto falso per cui sono scattate le indagini.