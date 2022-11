L’Alessandria pareggia fra gli sbadigli

Fiorenzuola (Fiorenzuola 0 – Alessandria 0) – Fiorenzuola all’attaco e Alessandria in contropiede. Al 20’ Sini con un sinistro angolato su punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore fa la barba alla traversa della porta difesa da Battaiola. Al 36’ la punizione dalla destra attraversa tutta l’area trovando ancora il destro di Marello bloccato a terra da Marietta. Al 72’ Gazoul dai 25 metri impegna Battaiola al tuffo sulla destra ed alla parata in due tempi. Nei 5 minuti di recupero a seguito di una mischia in area Giani prova a sorprendere con la punta il portiere ospite, che tuttavia blocca in modo abbastanza agevole al 92’. Al 94’ l’Alessandria costruisce una clamorosa occasione con Martignago che da posizione defilata trova i pugni di Battaiola; con la porta sguarnita, Gazoul mette a lato.

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Potop; Stronati (80’ Di Gesù); Mastroianni (74’ Scardina); Sartore (80’ Mamona); Quaini; Sussi; Oddi; Morello (74’ Giani); Currarino ©; Fiorini. All. Tabbiani.

U.S. Alessandria: Marietta; Nichetti (63’ Mionic); Rizzo (70’ Lombardi); Nunzella; Bellucci; Rota; Sini; Speranza; Ghiozzi; Filip (46’ Gazoul); Nepi (46’ Martignago). All. Rebuffi.

Arbitro: Burlando di Genova.

Guardalinee: Pasqualetto di Aprilia e Marchese di Pavia.

Ammoniti: Sini (A); Filip (A); Sussi (F); Fiorini (F); Lombardi (A);

Recuperi: 1+5