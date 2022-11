Louis Vuitton acquista Pedemonte

Valenza (Gianni Patrucco) – Il gruppo francese Lvmh, che conta 75 maison in sei settori di alta qualità, tra i quali moda, gioielli, champagne e liquori, ha annunciato l’acquisizione, dal fondo di investimento Equinox III Slp Sif, e tramite la consociata Louis Vuitton, dell’azienda orafa valenzana Pedemonte, che produce gioielli di alta gamma con sedi a Valenza, Valmadonna, e anche a Parigi. Nato nel 2020 dalla fusione di laboratori di produzione indipendenti, Pedemonte si occupa di tutte le fasi chiave della produzione, impiegando 350 persone tra artigiani e dipendenti. Ha sempre lavorato per conto terzi, sviluppando però una propria linea per i consumatori, Vendorafa. L’acquisizione consente al brand francese di aumentare significativamente la capacità produttiva, dopo anni di collaborazione col gruppo Pedemonte che si occupa di tutte le fasi chiave della produzione, dimostrando un’eccellenza d’esecuzione assoluta. I 350 dipendenti di Pedemonte, accanto all’attuale management, continueranno a lavorare in azienda senza nessuna riduzione di personale e nessun trasferimento. Inoltre l’ingresso in un grande gruppo internazionale permetterà alle manifatture di Pedemonte di crescere ancora, anche in termini di soluzioni legati alle innovazioni nel comparto orafo. Resta il rammarico che importanti marchi valenzani non sono più tali ma francesi: prima di Pedemonte, infatti, la “campagna acquisti” aveva portato sotto il controllo transalpino Bulgari.