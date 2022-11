C’è un po’ d’Italia ai Mondiali di Calcio grazie alla Diamante Lighting di Alessandria

Alessandria – Se gli Azzurri non partecipano ai Mondiali di Calcio in Qatar, c’è sempre un po’ d’Italia alla grande manifestazione sportiva grazie a una ditta alessandrina specializzata in illuminazione, la Diamante Lighting con sede in città, Via Einaudi 8 (a destra il Rectangular Stadium di Melbourne in Australia). Può contare su un gruppo di esperti che progettano e costruiscono in Italia apparecchi di illuminazione a LED di alta qualità, concepiti per garantire affidabilità e prestazioni d’eccellenza anche nelle condizioni climatiche più severe. L’attività riguarda principalmente il settore architetturale esterno, potendo però operare in qualsiasi ambito in cui i LED trovano applicazione. Per esempio lo stadio Al-Rayyan FC a Doha in Qatar (nella foto sopra) è uno dei numerosi impianti sportivi progettati illuminati a giorno grazie alla tecnologia a led italiana della Diamante Lighting che ha acquisito l’ordine per 5.871 apparecchi speciali (Intensa e Plain) per illuminare le pareti esterne dello stadio con effetti sorprendenti sulla straordinaria architettura (a sinistra la fontana di Piazza De Ferrari a Genova). Gli impianti sono controllati attraverso un software della Diamante Lighting di Alessandria progettato per gestire grandi installazioni.