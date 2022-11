Grave incidente stradale sulla A7: un morto e due feriti

Castelnuovo Scrivia – È d’un morto e due feriti, di cui uno grave, il tragico bilancio d’un gravissimo incidente stradate avvenuto ieri sera verso le undici lungo l’autostrada A7 Milano-Genova all’altezza del chilometro 56,8 poco prima dell’area di servizio di Castelnuovo Scrivia, in direzione Genova. Secondo una prima ricostruzione dei fatti ci sarebbe stata una violenta collusione tra l’auto condotta dalla vittima e un Tir che avrebbe tagliato la strada invadendo la carreggiata. L’uomo al volante dell’auto, 47 anni, è morto poco dopo l’arrivo della squadra del 118. In auto con la vittima c’erano altre due persone rimaste ferite di cui una in codice rosso. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale di Milano Ovest, competente sulla tratta interessata. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, e due ambulanze. Il traffico non è mai stato bloccato: è stata chiusa in parte la carreggiata di destra per consentire i soccorsi.