Nonna Maria a 100 anni è “Patriarca dell’Astigiano”

Asti – Non c’è niente da fare: le donne sono più longeve, e tanti auguri a Nonna Maria che tre giorni fa ha compiuto 100 anni portati benissimo (vedere la foto per credere). Per questo motivo, come da tradizione, ieri, domenica 27 novembre 2022, la Provincia di Asti l’ha festeggiata in grande stile, consegnandole il riconoscimento di “Patriarca dell’Astigiano”, anche se sarebbe stato più corretto nominarla “Matriarca dell’Astigiano”, ma fa lo stesso. L’iniziativa è nata qualche anno fa da un’idea dell’assessore regionale Marco Gabusi, all’epoca presidente della Provincia di Asti, per omaggiare i cittadini che, superato il secolo, diventano loro stessi memoria storica del territorio.

Sposata con nonno Nino, ha avuto due figli, Luciano e Marco che purtroppo morì giovanissimo durante un volo di lavoro a Città del Capo.