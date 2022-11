Potevamo vincere ma il pareggio è meno faticoso: la solita brodaglia mandrogna

Alessandria (Alessandria 1 – Olbia 1) – L’Olbia ce la mette tutta ma i Grigi sornioni la bloccano sul pari, am non va bene. I Grigi vanno per primi in vantaggio ma non hanno la malizia di mantenere il vantaggio: cross di Sini in mezzo e colpo di testa vincente di Gazoul che salta più in alto di tutti nell’area piccola e supera le mani di Gelmi (è il 26′). L’Olbia riesce ad agganciare l’Alessandria durante il primo giro di lancette della ripresa. Una conclusione ravvicinata di Biancu trova il tocco di mano di Speranza, per l’arbitro non ci sono dubbi e fischia il calcio di rigore: dal dischetto degli undici metri va Ragatzu che non sbaglia. Nel secondo tempo decisamente più convincenti i galluresi che tuttavia non riescono a concretizzare e il punteggio rimane fissato sul pari sino al triplice fischio.

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rota (39’st Baldi), Checchi, Sini, Nunzella; Speranza, Nichetti; Lombardi (27’st Ghiozzi), Galeandro (44’st Nepi), Gazoul (44’st Pellegrini); Martignago (39’st Rizzo). All.: Rebuffi

Olbia (3-4-1-2): Gelmi; Brignani, Bellodi, Travaglini; Incerti, Fabbri (1’st Sueva), Minala (1’st La Rosa), Mordini (24’st Emerson); Biancu (42′ Konig); Ragatzu, Contini (48’st Babbi). All.: Occhiuzzi.

Gol: 26′ Gazoul (A), 46′ Ragatzu (O)

Arbitro: Bozzetto di Bergamo

Guardalinee: Mastrosimone di Rimini e Rizzello di Casarano,

Corner: 6-9

Recuperi: 2+3