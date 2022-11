Dimessi i due feriti dell’incidente che è costato la vita al conducente dell’auto sulla A7

Alessandria – Sono stati dimessi ieri i due feriti nel tremendo incidente stradale di sabato sera appena dopo il casello di Castelnuovo Scrivia in direzione Genova. Intanto la Procura della Repubblica di Alessandria ha aperto un fascicolo per l’inchiesta che dovrà far luce sulla dinamica tragico incidente che è costato la vita a Giacomo Picariello di 47 anni (nella foto) che era al volante dell’auto incidentata insieme a due colleghi per una trasferta di lavoro. L’impatto è avvenuto intorno alle 22,30 forse a causa di un sorpasso di un’altra vettura che avrebbe tagliato la strada per cui Picariello avrebbe frenato bruscamente perdendo il controllo dell’auto e andando a schiantarsi contro il guard rail sulla destra. La squadra del 118 intervenuta sul posto insieme a una pattuglia della Polizia Stradale di Milano che sta terminando gli accertamenti non c’è stato nulla fare in quanto è morto sul colpo. A mettere in sicurezza la strada sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tortona. Oggi si terrà il suo funerale a Cava dei Tirreni (Salerno), dove era residente. Picariello, che era in trasferta in un cantiere di Alessandria dell’azienda per la quale lavorava da anni, lascia la moglie, due figli e due nipotini.