Paglieri vuole raddoppiare i ricavi: presentato il nuovo piano industriale

Alessandria – Il gruppo Paglieri, dopo la nomina del nuovo cda, ha l’obiettivo di raddoppiare il fatturato che nel 2022 chiuderà verosimilmente a circa 175 milioni (+13%), guardando con interesse a un’acquisizione in Europa. Nel 2023 circa 10 milioni di euro saranno investiti dall’azienda per l’ammodernamento di impianti, processi e prodotti. Prevista nei piani Future Vision anche l’ammodernamento degli impianti. Prevista, inoltre, l’installazione di quasi 1 MW di pannelli fotovoltaici sui 3.026 metri quadri di tetto dello stabilimento, per circa un milione di euro. Oggi, dallo storico stabilimento Paglieri di Spinetta, escono circa 100 milioni di pezzi all’anno esportati in 50 Paesi.