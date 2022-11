Sfondano la porta della banca e scappano col malloppo

Saluggia – Sembra di raccontare un film di Mario Monicelli come “I soliti ignoti” con Gassman, Mastroianni, Carotenuto e Claudia Cardinale, ma stanotte a Saluggia, un Comune al confine tra le province di Alessandria e Vercelli, a una trentina di chilometri da Casale Monferrato, altri “soliti ignoti” hanno forzato la porta della Bpn in Piazza Don Secondo e sono fuggiti coi soldi (circa 10.000 euro) nel cuore della notte, dopo aver “ripulito” la cassa degli sportelli. Hanno agito in fretta perché una volta entrati in banca è partito l’allarme. La stessa filiale dell’istituto di credito era già stata teatro di un furto notturno nel 2016 quando i ladri scapparono con oltre 10.000 euro di contanti. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono arrivati i Carabinieri che stanno conducendo le indagini. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere della zona per capire con quanti e quali mezzi i ladri siano arrivati alla banca e che da che parte siano scappati. A pochi chilometri di distanza, a Verrua Savoia in provincia di Torino, nella stessa notte è stato tentato un colpo in un’altra banca che però non è andato a buon fine. Ancora da stabilire se i due episodi siano collegati.