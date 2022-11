Stanotte altri due furti in due banche diverse nel casalese

Casale Monferrato – Altri due furti stanotte in due filiali della Banca del Piemonte, a Gaminella (frazione di Mombello) e a Villanova Monferrato in Via Bosso Patriota (nella foto). Simile il modus operandi, per cui è probabile si tratti della stessa banda. I banditi si sono introdotti nei locali, dove hanno asportato i forzieri di una cassa continua per un bottino complessivo di circa 15.000 euro: circa 5.000 euro il valore della refurtiva per l’episodio a Gaminella, il doppio per quello di Villanova. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Casale.