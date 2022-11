Treni: sulla tratta Pavia-Voghera stazioni computerizzate

Voghera – È attivo da domenica, nella stazione di Pavia e sulla tratta Pavia-Voghera, il nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM) di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), opera commissariata ed inserita in PNRR . Si tratta d’un Apparato Centrale Computerizzato Multistazione che gestisce più stazioni da una centrale che concentra le funzioni e le logiche di tutti gli impianti controllati, e una serie di Posti Periferici dislocati in corrispondenza dei piazzali e collegati con reti a fibra ottica. Un ACCM che gestisce una linea o un Nodo Ferroviario da un Centro dove di solito sono concentrati tutti gli Operatori della Circolazione. Una vera e propria cabina di regia che, grazie alle tecnologie di ultima generazione e il potenziamento infrastrutturale, rende più affidabile l’infrastruttura incrementando gli standard di regolarità e puntualità del traffico ferroviario. L’investimento complessivo è stato di oltre 30 milioni di euro. Più di 80 sono stati i tecnici che hanno realizzato e messo esercizio il nuovo apparato.

Speriamo che i treni, finalmente, arrivino e partano in orario.

Staremo a vedere.