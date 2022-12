Dopo il furto un arabo palestinese dà in escandescenze e aggredisce i carabinieri: arrestato

Alessandria – Forse il palestinese Omar Chafik di 41 anni, nostro ospite, non ha capito che: primo, si rispetta le legge; secondo, se un Paese ti ospita devi solo gratitudine e non devi rapinare i supermercati e sputare in faccia ai caramba. Purtroppo martedì pomeriggio un furto si è trasformato in una rapina impropria quando proprio il palestinese Omar Chafik – l’autore del furto – ha reagito, prima contro l’addetto alla sicurezza del supermercato e poi contro i Carabinieri, per cui è stato bloccato e arrestato. L’arresto è stato convalidato ieri dal Pm Luca Ragalzi, quindi il difensore ha chiesto i termini a difesa per cui si tornerà in aula il 6 marzo prossimo. I fatti: martedì verso le 18 l’arabo è entrato nel supermercato Pam di Corso Roma e ha rubato delle bottiglie di birra, poi è andato alla cassa senza pagare per cui è stato fermato. Lui ha reagito impugnando una bottiglia di birra con la quale ha minacciato l’addetto alla sicurezza. Quando sono arrivati i Carabinieri, Chafik ha continuato a dare in escandescenze anche contro gli uomini della Benemerita che lo hanno bloccato e portato in caserma. Alla perquisizione personale è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti.