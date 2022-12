Solero – La nebbia ha causato disagi al traffico come a Solero dove si è verificato un incidente stradale lungo la Strada Regionale 10 tra una Fiat Bravo e un furgone. Sul posto i Carabinieri che hanno operato per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza la strada. Per fortuna non si registrano feriti ma solo danni ai mezzi.