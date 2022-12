Non ce l’ha fatta l’uomo che si è ribaltato con l’auto davanti alla Michelin

Alessandria – Non ce l’ha fatta Giorgio Zordan, l’uomo di 52 anni che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale di cui avevamo reso conto che si è verificato domenica 20 novembre scorso tra Spinetta e Castelceriolo, all’altezza dello stabilimento Michelin. Subito soccorso dal 118, era stato poi portato all’Ospedale di Alessandria. L’uomo è mancato ieri all’ospedale di Alessandria dov’era ricoverato. Secondo una ricostruzione dei fatti operata dai Carabinieri, per motivi ancora in corso di accertamento aveva perso il controllo della sua auto tamponando un veicolo e ribaltandosi. L’uomo era stato estratto dalle lamiere contorte dai Vigili del Fuoco. Sul posto una squadra del 118 e i Carabinieri di Alessandria.