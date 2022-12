Valenza – Il Sindaco di Valenza Maurizio Oddone ha scritto oggi al direttore del New York Times Joseph Kahn per ringraziarlo della pubblicazione di un articolo sulla prestigiosa testata newyorkese nel quale era citata Valenza come polo di eccellenza del lusso e del gioiello e per la sua attrattività degli investimenti dei grandi gruppi internazionali. Si tratta. come ha sottolineato il Sindaco di un importante riconoscimento del ruolo di Valenza nel mondo.