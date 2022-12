Forte Acqui sarà videosorvegliato

Alessandria – S’è svolto oggi il sopralluogo per i primi interventi al Forte Acqui. La struttura gestita dall’Associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo con la Commissione Alessandria Sud ha affidato alla Unicom con sede in Corso Acqui l’istallazione di 6 telecamere con videosorveglianza e sistema WiFi. Il sistema di sorveglianza sarà attivo da gennaio 2023 (h24) con sistema di allarme. Inoltre inizieranno i lavori per l’istallazione dell’impianto elettrico volto a potenziare l’illuminazione a cura di Tecnoluce. È stato già richiesto l’allacciamento della fornitura elettrica. Seguiranno tutti gli altri interventi dall’istallazione dei nuovi cancelli alla cura del verde (5000 mq) all’area dedicata agli amici a 4 zampe curata dall’Associazione “A Tutta Zampa”, aree giochi per i bambini e altri importanti interventi. Nel 2023 partiranno anche i progetti nella palazzina della provincia in Corso Acqui e da gennaio i corsi dj e band al “Punto D”.