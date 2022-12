La Verità fa bene e allora diciamola tutta sul “Caso Contrada” uno scandalo giudiziario della Repubblica Italiana (video)

Napoli (m.s.) – Il 24 dicembre cadrà il trentennale del vergognoso “Caso Contrada”, un orrore giudiziario che ha segnato un’epoca politica molto discutibile della quale si sentono ancora oggi gli effetti in ogni settore della pubblica amministrazione. Sono stati trent’anni di declino. Noi torniamo sul processo simbolo di quegli anni tremendi, quello al dottor Bruno Contrada, alto dirigente del Sisde, leale e coraggioso servitore dello Stato, che ha pagato con un’ingiusta carcerazione la sua dedizione alla Patria, e questo forse ha dato fastidio a qualcuno che conta. Alla fine, e col certificato intonso del Casellario Giudiziale di Contrada, proponiamo a carte scoperte un documentario esclusivo ed esplosivo, montato dai nostri corrispondenti di Napoli, con informazioni inedite e di prima mano. Secondo noi il vero giornalismo è questo, è quello che non guarda in faccia a nessuno e ha il coraggio di raccontare la verità dei fatti. Anche quando il farlo può essere pericoloso.