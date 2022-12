Ovada – È di otto feriti di cui cinque in codice giallo e tre con ferite leggere il bilancio di uno spettacolare incidente stradale che ha coinvolto due veicoli stamane poco prima delle otto tra Ovada e Masone sull’autostrada A26 in direzione Genova. Sul posto due squadre del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Verso le 10 il traffico è tornato normale. Sono in corso le verifiche di Polstrada per accertare la dinamica dell’incidente.